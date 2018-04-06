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В связи с днем траура на административных зданиях Грузии приспущены государственные флаги


06.04.2018   11:11
На административных зданиях Грузии приспущены государственные флаги. По решению правительства, в память о погибших в результате трагедии, произошедшей на шахте им. Миндели в Ткибули, 6 апреля 2018 года в стране объявлено днем траура.

Государственные флаги приспущены на администрации президента, зданиях парламента в Тбилиси и Кутаиси. Флаги также приспущены на здании Министерства обороны Грузии, Министерства внутренних дел и Службы госбезопасности.

В результате несчастного случая, произошедшего на шахте им. Миндели в Ткибули погибли 6 человек и еще трое пострадали.






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