В связи с днем траура на административных зданиях Грузии приспущены государственные флаги

06.04.2018 11:11 На административных зданиях Грузии приспущены государственные флаги. По решению правительства, в память о погибших в результате трагедии, произошедшей на шахте им. Миндели в Ткибули, 6 апреля 2018 года в стране объявлено днем траура.



Государственные флаги приспущены на администрации президента, зданиях парламента в Тбилиси и Кутаиси. Флаги также приспущены на здании Министерства обороны Грузии, Министерства внутренних дел и Службы госбезопасности.



В результате несчастного случая, произошедшего на шахте им. Миндели в Ткибули погибли 6 человек и еще трое пострадали.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

