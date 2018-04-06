МИД Литвы выражает соболезнования в связи с трагедией в Ткибули

06.04.2018 13:46 Министерство иностранных дел Литвы выражает соболезнования семьям погибших при трагедии в Ткибули.



«Приносим искренние соболезнования членам семьи и друзьям шести шахтеров, погибших в ходе инцидента на месторождении угля в Грузии», — говорится в заявлении, которое внешнеполитическое ведомство Литвы распространило в социальной сети.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.



По решению правительства Грузии, 6 апреля в стране объявлено днем траура в память о шести шахтерах, погибших накануне в Ткибули.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

