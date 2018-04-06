МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью людей в шахте Миндели

06.04.2018 13:48 Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью 6 человек в результате аварии в шахте в Грузии.



«Выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших, а также добрососедскому и дружественному народу и правительству Грузии в связи с несчастным случаем на шахте Миндели и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.



По решению правительства Грузии, 6 апреля в стране объявлено днем траура в память о шести шахтерах, погибших накануне в Ткибули.















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