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США и Великобритания обвинили Россию в химической атаке в Солсбери


06.04.2018   14:59
Великобритания и Соединенные Штаты жестко выступили против России 5 апреля на заседании Совета безопасности ООН, инициатором которого была Москва. Британцы и американцы обвинили Россию в осуществлении химической атаки на британской земле и последующей попытке помешать ООН и Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО) в независимом расследованим инцидента в Солсбери, сообщает "Радио Свобода".

"Мы все знаем, почему это расследование ведется. Это происходит потому, что боевое нервно-паралитическое вещество было использовано для того, чтобы убить гражданских на британской земле", - сказал посол Великобритании Карен Пирс.

Представитель США на заседании Совета безопасности Келли Каррай отметил, что у Вашингтона и Британии есть «твердое убеждение, что Россия ответственна за эту атаку с применением химического оружия».

Посол России в ООН Василий Небензя обвинил Великобританию в использовании "нацистской тактики для ведения «пропагандистской войны» против Москвы".






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