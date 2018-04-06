Никки Хейли: «Россия никогда не будет другом США»

06.04.2018 15:37 Россия никогда не будет другом США, сказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли слушателям Университета Дьюка (Северная Каролина), сообщает Росбалт.



«В нашей стране развернулись политические споры о том, является Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, потому что Россия никогда не будет нашим другом», — сказала дипломат.



По словам Хейли, несмотря на это, США готовы работать с Россией тогда, когда это требуется. Она добавила, что Вашингтон наносит удар, когда нужно, и «именно так должно быть».















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