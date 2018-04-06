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США расширили список антироссийских санкций


06.04.2018   17:11
США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и 15 компаний. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Также санкции были введены против председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, директора РИСИ Михаила Фрадкова, президента футбольного клуба «Зенит» и бывшего главы Российского футбольного союза Сергея Фурсенко, начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, республикой Абхазия и Республикой т.н. Южная Осетия Олега Говоруна, сенатора Сулеймана Керимова, главы МВД Владимира Колокольцева, главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Уточняется, что в санкционный список попали и «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение».

Санкционный список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.






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