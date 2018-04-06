Полный список попавших под новые санкции США россиян и компаний из России

06.04.2018 18:10 Министерство финансов США опубликовало список российских бизнесменов, чиновников и компаний, против которых вводятся санкции.





Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка



Владимир Богданов, генеральный директор «Сургутнефтегаза»



Олег Дерипаска, президент «Русала» и En+ Group



Алексей Дюмин, губернатор Тульской области



Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований



Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»



Олег Говорун, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией



Сулейман Керимов, член Совета Федерации



Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России



Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам



Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ

Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»



Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России

Владислав Резник, депутат Государственной думы



Игорь Ротенберг, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг»



Кирилл Шамалов, член правления «Сибура»



Евгений Школов, помощник президента России



Андрей Скоч, депутат Государственной думы



Александр Торшин, заместитель председателя Банка России



Владимир Устинов, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе



Тимур Валиулин, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД



Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова»



Александр Жаров, глава Роскомнадзора



Виктор Золотов, глава Росгвардии





Юридические лица:



Агрохолдинг «Кубань»

«Базовый элемент»

B-Finance Limited

En+ Group

ГАЗ

«Газпром бурение»

«Евросибэнерго»

«Ладога Менеджмент»

«ЭнПиВи Инжиниринг»

«Ренова»

«Рособоронэкспорт»

Российская финансовая корпорация

«Русские машины»

«Русал»















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