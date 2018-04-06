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Минфин США назвал Катерину Тихонову дочерью Путина


06.04.2018   20:51
Минфин США объяснил причины введения санкций против члена совета директоров "Сибура" Кирилла Шамалова тем, что он вел "деятельность в сфере энергетики в российской экономике" и его благосостояние "значительно возросло" после того, как он "женился на дочери Путина Катерине Тихоновой". Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что Кирилл Шамалов попал под санкции за деятельность в энергетическом секторе российской экономике. Минфин США указывает, что Шамалов женился на дочери Путина Катерине Тихоновой в феврале 2013 года, и его благосостояние значительно улучшилось: в течение 18 месяцев он приобрел большую часть акций российского нефтехимического холдинга „Сибура“, занимающегося разведкой нефти и газа, добычей и переработкой. Через год, указывает ведомство, он смог взять кредит более чем в 1 миллиард долларов у Газпромбанка, государственнй банк, попавшнго под секторальные санкции. В том же году давний знакомый Путина Геннадий Тимченко, который сам попал под санкции, продал Шамалову еще 17процентов акций „Сибура“.

"Вскоре после этого Кирилл Шамалов присоединился к рядами миллиардеров из числа окружающей Путина элиты", — резюмировали в Минфине США.

О том, что дочерью Владимира Путина является директор фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова, впервые СМИ сообщали со ссылкой на неофициальные источники в январе 2015 года. Официального подтверждения этих сведений до сих пор не было.






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