Скандал с помилованием — Маргвелашвили снова обвинил «Грузинскую мечту» в черном пиаре

07.04.2018 13:26 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал скандал с помилованием Ираклия Коридзе «второй волной черного пиарa» правящей партии «Грузинская мечта» против него.



Ираклий Коридзе является организатором схемы перевозки наркотиков из Турции в Грузию с помощью реанимобилей. В 2010 году Коридзе был осужден за аналогичное преступление, однако после смены власти, в 2014 году, указом президента Маргвелашвили он был помилован и освобожден из тюрьмы.



Журналистам стало известно о том, что Коридзе – родственник супруги Маргвелашвили. В 2014 году с просьбой о его помиловании к Маргвелашвили обратился парламентский комитет по защите прав человека. После того, как в 2018 году Коридзе стал фигурантом громкого дела о перевозке наркотиков, этот факт не помешал представителям правящей партии обвинить президента Грузии и Государственную комиссию по помилованию в предвзятости и непотизме.



Это уже не первое обвинение в адрес президента Грузии со стороны правящей партии. В январе 2018 года правящая партия подвергла его жесткой критике из-за оценки судебного вердикта в отношении третьего президента Грузии Михеила Саакашвили по делу о помиловании осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году.



«Тогда были нереальные обвинения и комичный, бездарный черный пиар, сейчас началась вторая волна, уже связанная с Ираклием Коридзе. Эти две волны начались, потому что «Грузинская мечта» не может найти своего кандидата в президенты, и пока она не определится, ей необходимо быть политически активной… Это проявляется в осуществлении придуманных ими атак на президента», — заявил Маргвелашвили в эфире Первого канала Общественного вещателя.



Маргвелашвили напомнил, что первая жена Ираклия Коридзе является племянницей первой леди Маки Чичуа. С учетом этого, Маргвелашвили считает озвученные обвинения в непотизме несправедливыми и надуманными.



«Сегодня о родственниках говорит та политическая сила, которая создала такую судебную систему, в которой судья сказал: «Мать не является родственником». И теперь политическая сила, поддержавшая его, говорит, что бывший муж племянницы моей супруги – мой родственник. Хочу сказать, что помилование одна из самых организованных систем, и в комиссии работают порядочные люди. Там нет коррупции и непотизма», — сказал Маргвелашвили.



Президент добавил, что не знаком ни с Коридзе, ни с племянницей его супруги. «Бывшая жена Ираклия Коридзе наверно хорошая женщина, которую все время зря упоминают. Я с ней не знаком, но обязательно познакомлюсь, так как она племянница моей супруги. Они не контактируют, и я ее даже не видел», — сказал Маргвелашвили.



Коридзе в 2011 году осудили на 20 лет за ввоз на территорию Грузии 300 таблеток «субутекса». После прихода к власти коалиции «Грузинская мечта», в 2013 году, срок сократили до 13 лет и 9 месяцев в результате амнистии, а 2014 году Коридзе вышел на свободу, после того, как был помилован.



"Новости-Грузия"











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