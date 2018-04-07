«Европейская Грузия» призывает всех присоединиться к ним «для нанесения поражения власти путем выборов»

07.04.2018 15:52 Призываем всех присоединиться к нам для нанесения поражения власти путем выборов, - об этом говорится в заявлении партии «Европейская Грузия».



Как заявляют в партии, ложно мнение, что власть невозможно сменить путем выборов.



«К сожалению, в последний период некоторые политики и политические партии зачастую заявляют, что путем выборов власть сменить невозможно. Это ложное мнение и вредный посыл, напрямую льющий воду на мельницу Бидзины Иванишвили. Цель власти заключается в том, чтобы на выборы пришло наименьшее количество оппозиционно настроенных избирателей.



«Грузинская мечта на протяжении лет использует множество незаконных методов для победы на выборах. Насилие, угрозы, подкуп избирателей, аресты политических оппонентов, запугивание бизнеса – все это стало неотъемлемой частью избирательного процесса. Но, несмотря на это, мы считаем, что смена власти путем выборов возможна и именно этот путь в интересах суверенитета и демократического развития Грузии.

Сегодня большинство населения Грузии недовольно работой власти, возросшими бедностью, коррупцией, криминалом и налогами, поэтому в случае высокой активности граждан на выборах смена «Грузинской мечты» неизбежна. В этом случае власть не спасет и использование незаконных методов. Поэтому всем гражданам Грузии, которые желают смены власти и хотят бороться за демократическое развитие, мы предлагаем присоединиться к нам.



«Европейская Грузия» будет бороться за победу как на выборах, запланированных в Вани/Хони и Цаиши, так и на президентских выборах, и мы будем готовиться к парламентским выборам 2020 года, когда «Грузинской мечте» придется оставить власть», - говорится в заявлении, распространенном «Европейской Грузией».















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