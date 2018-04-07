Лидеры Армении выразили соболезнования Грузии в связи с гибелью шахтеров

07.04.2018 15:58 Президент Армении Серж Саргсян пособолезновал грузинскому коллеге в связи с трагедией, произошедшей на ткибульской шахте имени Миндели.



По информации администрации президента Грузии, Серж Саргсян выразил глубокое сожаление и поддержку Георгию Маргвелашвили, дружественному грузинскому народу и семьям погибших.



Со своей стороны, премьер министр Армении Карен Карапетян направил письмо-соболезнование грузинскому коллеге Георгию Квирикашвили.



«От имени правительства Армении и от моего имени лично выражаю глубокую скорбь в связи с произошедшей на шахте Миндели трагедии и соболезную лично вам и дружественному грузинскому народу.



В эти тяжелые минуты выражаю свою солидарность и поддержку вам, семьям и друзьям погибших и всему грузинскому народу», - говорится в письме Карена Карапетяна.



В результате несчастного случая, произошедшего 5 апреля на шахте им. Миндели в Ткибули, погибли шесть человек и еще трое пострадали.















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