Квирикашвили: Такой консолидации, как после 9 апреля, я не помню

09.04.2018 12:21 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили у здания парламента почтил память погибших 9 апреля 1989 года.



«Сегодня минуло 29 лет с 9 апреля 1989 года. Это день, когда многие поколения объединились в борьбе за независимость Грузии. Сегодняшний день всегда останется символом любви к родине, борьбы за свободу, самопожертвования. Очень важно, что наша страна не смирилась с утратой независимости в 1921 году и через много лет эти люди самопожертвованием смогли еще раз освободить страну. Ровно через два года после событий 9 апреля. Грузия провозгласила независимость. Сегодня эта дата для нас особенно важна, потому что мы отмечаем 100-летний юбилей со дня провозглашения в 1918 году Первой республики.



Консолидация, которая последовала за 9 апреля, особенная, подобной ей я не помню. Именно благодаря такой консолидации и объединению всей страны мы должны укрепить независимость нашей страны, должны построить сильную Грузию, объединить нашу страну и оставаться верными тем идеалам, ради которых стоявшие здесь люди пожертвовали собой в ночь на 9 апреля», - заявил премьер.















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