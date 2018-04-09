Необходимо предпринять эффективные шаги для защиты права на жизнь на рабочем месте - президент

09.04.2018 13:47 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили еще раз выражает соболезнования семьям 6 шахтеров, погибших на шахте имени Миндели, и говорит о необходимости соблюдения трудовой безопасности.

Как заявил сегодня журналистам Маргвелашвили, каждый должен взять на себя долю ответственности и предпринять эффективные шаги для защиты права на жизнь на рабочем месте.



«… Я неоднократно заявлял, что в нашей стране право на жизнь должно быть активно защищено. Призывы по этому поводу я неоднократно делал во время своих выступлений в парламенте, однако пока не могу сказать, что я тоже сделал все. Вместе с этим, мы начинаем консультации с профсоюзами и другими заинтересованными группами, работающими в этой сфере. Ранее были такие консультации, позиции и требования зафиксированы. Наверное, предстоит сделать еще больше и мне, и, разумеется, больше всех тем структурам, которые обязаны осуществлять надзор над этим процессом. Это относится не только к шахтам, это, фактически, десятки людей, которые гибнут на рабочих местах, нам всем предстоит сделать еще многое», - заявил президент Грузии.



В результате несчастного случая, произошедшего 5 апреля на шахте им. Миндели в Ткибули погибли 6 человек и еще трое пострадали. По информации МВД Грузии, в одном из тоннелей шахты произошла деформация стен, что вызвало обрушение потолка. Находящиеся в шахте во время обрушения – горный мастер Г.Н. 1963 года рождения, а также горные рабочие: И.К. 1981 года рождения и М.А. 1963 года рождения получили телесные повреждения. Они были доставлены в больницу.



В результате произошедшего тяжелые телесные повреждения получили подземный горный мастер М.К. 1972 года рождения, мастер-подрывник Б.Г. 1968 года рождения, горные рабочие: П.Г. 1992 года рождения, Г.Р. 1959 года рождения, Г.Б. 1990 года рождения и Э.Б. 1966 года рождения. Все они из-за полученных повреждений погибли.



В связи с произошедшим фактом ведется расследование по 2-й части статьи 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 5-ти лет.















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