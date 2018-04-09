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Саакашвили о властях Грузии: Они не просто копают деревья, они вырвали страну


09.04.2018   20:02
Мы готовимся к большим переменам в Грузии, у страны больше нет не только хозяина, у страны нет и будущего, - об этом после встреч в Европарламенте заявил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
Как отметил Саакашвили в беседе с телекомпанией «Рустави 2», в Грузии сменится правительство и Грузия вернется на карту Европы.

«Мы готовимся к большим изменениям в Грузии. Вы видите, какая ситуация, как Грузия теряет время. Вчера в Венгрии с большим преимуществом победил мой личный друг и наш политический партнер Орбан. Польшей руководят наши партнеры, с которыми у нас близкие отношения, и, в конце концов, в Америке Трамп, который побывал в Грузии, осуществлял проект, который Иванишвили остановил и назвал Трампа аферистом. У нас в правительстве олигарх, который неприемлем для всех людей, которые сейчас что-то решают и создают в Европе новый тренд», - сказал Саакашвили.

По его же словам, страна больше не может терять время, так как Грузия меняется и уничтожается.
«В Грузии скоро больше не будет людей, у Грузии больше не будет будущего... Поэтому должно прийти национальное правительство, которое положит конец антигрузинской, антихристианской,
антигосударственной политике, проводимой явившимся из России злом в лице Иванишвили. В этом плане, разумеется, у нас много партнеров в Европарламенте. Мы также готовим их к тому, что в Грузии сменится власть и Грузия вернется на карту Европы. У нас нет альтернативы. Дело в том, что они не просто копают деревья, они вырвали страну. У страны больше нет не только хозяина, у страны нет и будущего. Поэтому в этой ситуации грузинский народ должен вернуть Грузию», - отметил бывший президент.






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