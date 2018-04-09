Глава МВД Германии предлагает внести Грузию и Армению в список «безопасных стран»

09.04.2018 20:05 Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер выступает за внесение в список «безопасных стран» Грузии и Армении с целью ускорения процесса обработки заявок на предоставление убежища, - передает Deutsche Welle.



Число ходатайств от граждан Грузии и Армении высоко, однако положительные решения выносятся лишь по очень немногим из них, сообщил госсекретарь в министерстве внутренних дел Штефан Майер.



«Признание Грузии «безопасной страной» я считаю вполне уместным, тем более что грузинское правительство это безоговорочно поддерживает», - отметил Майер.



По данным Федерального ведомство по делам миграции и беженцев, в 2017 году ходатайства на получение убежища подали 3462 гражданина Грузии и 3857 граждан Армении. В начале 2018 года перед созданием нынешней правительственной коалиции ее участники - консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы - договорились внести в список «безопасных стран», депортация в которые допускается по упрощенной быстрой процедуре, Алжир, Марокко и Тунис.



В сентябре 2014 года была одобрена инициатива немецкого правительства о внесении в список «безопасных стран» Сербии, Македонии, а также Боснии и Герцеговины. Позднее в него были внесены Албания, Косово и Черногория.















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