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В Ереване прошла инаугурация четвертого президента Армении


09.04.2018   21:37
Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян официально вступил в должность. Сегодня в Ереване прошла инаугурация четвертого президента Армении

2 марта президентом страны стал бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян.

Примечательно, что после президентских выборов в Армении начинает действовать конституционная реформа, согласно которой, страна переходит к парламентской форме правления. Впервые в истории страны президента избирало не население, а парламент. За кандидатуру Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против - 10.

Армен Саркисян родился в 1953 году в Ереване, до перехода на дипломатическую службу занимался педагогической деятельностью на факультете физики Кембриджского университета. В 1991-1995 гг. занимал пост посла Армении в Великобритании, в 1995-1996 – в Бельгии, Ватикане и Люксембурге. В 1996-1997 гг. являлся премьер-министром Армении. С 2013 года вновь руководил посольством Армении в Великобритании.






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