Президент Грузии посетит Объединенные Арабские Эмираты

10.04.2018 10:21 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты вместе с первой леди Макой Чичуа и государственной делегацией Грузии.



«Целью визита президента Грузии является углубление отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами», — заявляют в администрации президента.



10-11 апреля президент встретится в Абу-Даби с наследным принцем Мухаммадом ибн Зайд аль-Нахайяном и с премьером ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашид Аль-Мактумом в Дубае.















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