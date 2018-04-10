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Президент Грузии посетит Объединенные Арабские Эмираты
10.04.2018 10:21
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты вместе с первой леди Макой Чичуа и государственной делегацией Грузии.
«Целью визита президента Грузии является углубление отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами», — заявляют в администрации президента.
10-11 апреля президент встретится в Абу-Даби с наследным принцем Мухаммадом ибн Зайд аль-Нахайяном и с премьером ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашид Аль-Мактумом в Дубае.
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