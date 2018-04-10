|
Саакашвили проводит встречи с депутатами Европарламента
10.04.2018 10:39
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили начал встречи с депутатами Европарламента.
На встречах он выступил с резкой критикой в адрес действующих властей Грузии и пообещал приложить усилия для ее смены.
«Мы укрепляем антипутинский фронт и требуем санкций против украинских и грузинских олигархов»,-заявил Саакашвили.
Это не первое подобное заявление Михеила Саакашвили. Ранее он указал на катастрофические положение Грузии в сфере экономики, в котором виноват разгул мафии под руководством экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.
Саакашвили также пообещал вернуться в Грузию со своей командой и заняться проблемами экономики и уровня жизни в стране.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна