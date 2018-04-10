Саакашвили проводит встречи с депутатами Европарламента

10.04.2018 10:39 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили начал встречи с депутатами Европарламента.



На встречах он выступил с резкой критикой в адрес действующих властей Грузии и пообещал приложить усилия для ее смены.



«Мы укрепляем антипутинский фронт и требуем санкций против украинских и грузинских олигархов»,-заявил Саакашвили.



Это не первое подобное заявление Михеила Саакашвили. Ранее он указал на катастрофические положение Грузии в сфере экономики, в котором виноват разгул мафии под руководством экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.



Саакашвили также пообещал вернуться в Грузию со своей командой и заняться проблемами экономики и уровня жизни в стране.

















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