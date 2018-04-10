Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В США объяснили новые санкции против российских олигархов


10.04.2018   11:23
Российские олигархи попали в немилость в США из-за враждебных действий российского правительства. Об этом сообщает глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин.

«Российское правительство вовлечено в различные враждебные действия во всем мире, среди которых – продолжающаяся оккупация Крыма и провокации насилия на востоке Украины, обеспечения Асада средствами и оружием, которыми они бомбят своих же мирных жителей, попытки подорвать западные демократии и проведение вредоносной кибердеятельности», — говорит он.

Американский чиновник также считает, что правительство России несет ответственность за нечестное и непропорциональное обогащение своих граждан.

«Российские олигархи и элиты, которые получают прибыль от этой коррумпированной системы, отныне не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства», — заявил он.

Новые санкции были введены против 24 российских предпринимателей и чиновников, которых связывают с Кремлем. В этот список попал Виктор Вексельберг, который считается самым богатым человеком России.

Напомним, что несколько дней назад из многих стран были высланы российские дипломаты.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт грузинской агропродукции возрастает
За пять лет турпоток в Грузию вырос в два раза до 7,5 млн человек
«Уральские авиалинии» будут летать в Тбилиси каждый день
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
За похищенного в Абхазии гражданина Турции требуют выкуп в 2 миллиона долларов
Жители оккупированных территорий смогут вести деятельность по индивидуальному номеру
Лица без гражданства Грузии, проживающие на оккупированных территориях, смогут получать общее, высшее и прообразование
Продукция с оккупированных территорий может продаваться в грузинских сетях с нейтральной маркировкой
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Баку изучит информацию о планах Армении разместить комплексы Искандер на границе с Азербайджаном
Глава МИД Азербайджана: Мы ждем ответа на направленную Франции ноту
Саргсян: Межпарламентское сотрудничество Армении и Италии пора поднять на новый уровень
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна