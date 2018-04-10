В США объяснили новые санкции против российских олигархов

10.04.2018 11:23 Российские олигархи попали в немилость в США из-за враждебных действий российского правительства. Об этом сообщает глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин.



«Российское правительство вовлечено в различные враждебные действия во всем мире, среди которых – продолжающаяся оккупация Крыма и провокации насилия на востоке Украины, обеспечения Асада средствами и оружием, которыми они бомбят своих же мирных жителей, попытки подорвать западные демократии и проведение вредоносной кибердеятельности», — говорит он.



Американский чиновник также считает, что правительство России несет ответственность за нечестное и непропорциональное обогащение своих граждан.



«Российские олигархи и элиты, которые получают прибыль от этой коррумпированной системы, отныне не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства», — заявил он.



Новые санкции были введены против 24 российских предпринимателей и чиновников, которых связывают с Кремлем. В этот список попал Виктор Вексельберг, который считается самым богатым человеком России.



Напомним, что несколько дней назад из многих стран были высланы российские дипломаты.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

