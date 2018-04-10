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В США объяснили новые санкции против российских олигархов
10.04.2018 11:23
Российские олигархи попали в немилость в США из-за враждебных действий российского правительства. Об этом сообщает глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин.
«Российское правительство вовлечено в различные враждебные действия во всем мире, среди которых – продолжающаяся оккупация Крыма и провокации насилия на востоке Украины, обеспечения Асада средствами и оружием, которыми они бомбят своих же мирных жителей, попытки подорвать западные демократии и проведение вредоносной кибердеятельности», — говорит он.
Американский чиновник также считает, что правительство России несет ответственность за нечестное и непропорциональное обогащение своих граждан.
«Российские олигархи и элиты, которые получают прибыль от этой коррумпированной системы, отныне не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства», — заявил он.
Новые санкции были введены против 24 российских предпринимателей и чиновников, которых связывают с Кремлем. В этот список попал Виктор Вексельберг, который считается самым богатым человеком России.
Напомним, что несколько дней назад из многих стран были высланы российские дипломаты.
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