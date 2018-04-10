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Краткий перечень преступлений, совершенных Россией против Грузии
10.04.2018 12:38
Профессор Университета Илии Гиги Тевзадзе опубликовал в Facebook лифлет, где перечислены преступления, совершенные Россией против Грузии со дня отношений этих двух стран.
Поход Аги Махмад-хана в Грузию в 1795 году был устроен по провоцированию и финансированию России, погибли до 10 000 грузин. 15 000 грузин забрали в плен в Иран.
В 1783 году по Георгиевскому тракту была отменена автокефалия Православной Церкви Грузии. В конечном итоге с 1864 года до 1921 года во всех православных церквях Грузии языком богослужения, так же как и языком формального образования, был русский язык.
Российская империя в 1801 году окончательно захватила и упразднила царство Картл-Кахети, и превратила в губернию России.
В 1810 году Российская империя захватила и упразднила Царство Имерети.
С 1801 до 1819 года русские вывезли в Россию всю церковную сокровищницу. За этим последовало церковное восстание 1819-1820 годов (т.н. Гурии-Имерети).
В 1804-1991 годы борьба грузин против России
1804- восстание Мтиулети
1810 год- восстание Имерети
1812 год-восстание Кахетии
1819 год- церковное восстание
1829- сопротивление Гурии
1832 – заговор грузинских князей против России
1834-1859 – борьба Сванетии, Самурзакано, Самегрело, и Абхазии против оккупации
1866-1867 – восстание абхазов
1922 год - восстание Сванетии
1924 год - восстание против советской власти
1941 год - антисоветский заговор
В общем итоге в этих сражениях Россия уничтожила более чем 100 000 грузин.
С 1801 до 1867 года русские разрушили все крепости, башни, и ограды города, которые им не были нужны для размещения своего гарнизона.
С 1801 до 1900 года русские отбелили стены, и стерли фрески всех церквей Грузии.
В 19-м веке в плане русских декабристов было после смены российской власти переселить всех грузин из Грузии.
После повторной оккупации 1921 года Россия передала Турции территории, находящиеся на юге Грузии.
В 1924-1941 годы в результате проведенных Россией репрессий были уничтожены 270 000 грузин, переселили 200 000 грузин.
В 1962 году генеральный секретарь СССР Никита Хрущев собирался переселить грузин в Среднюю Азию, и заселить Грузию русскими.
9 апреля 1989 года в ходе разгона мирной демонстрации российские военные убили 20 митингующих. До 1000 человек были отравлены примененным русскими удушающим газом.
В 1992-1993 годы Россия осуществила оккупацию Абхазии и т.н. Южной Осетии. Погибли 30 000 грузин, вынужденными переселенцами стали 250 000 грузин.
В 2008 году Россия вторглась в Грузию из оккупированных территорий т.н. Южной Осетии и Абхазии, и расширила границы захваченных территорий (прилегающие к т.н. Южной Осетии) - в течение трех дней погибли 174 мирных жителей и 224 военнослужащих Грузии.
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