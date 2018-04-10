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Начался официальный визит президента Грузии в ОАЭ


10.04.2018   14:03
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отправился с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты вместе с первой леди Макой Чичуа. Цель визита, углубление отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Церемония официальной встречи президента Грузии состоялась в президентском аэропорте Абу-Даби.

Георгия Маргвелашвили, первую леди, и делегацию Грузии в аэропорту встретил наследник трона Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Мохаммед Бин Заед Аль Нахаян, с участием которого состоялась официальная церемония встречи.

В рамках церемонии был исполнен государственный гимн Грузии. Президент Грузии представил наследнику трона делегацию Грузии, в составе которой находятся: первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Георгий Шарвашидзе, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в государстве Кувейт и Объединенных Арабских Эмиратах с резиденцией в Эль-Кувейте, Роланд Беридзе.

В рамках официального визита, который состоится 10-11 апреля, Георгий Маргвелишвили проведет встречи с наследником трона шейхом Мохаммедом Бин Заед Аль Нахаяном в Абу-Даби, и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом Бин Рашид Аль Мактумом в Дубаи, возложит венок к военному мемориалу Вахад Аль Карамы, и прочитает публичную лекцию в Центре стратегических исследований эмиратов о вопросах партнерства Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов и геополитики.







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