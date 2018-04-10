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Давид Чичинадзе не исключает начала процедуры по отставке Ираклия Кобахидзе


10.04.2018   16:03
Член парламентского большинства Давид Чичинадзе не исключает начала процедуры по отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

По его словам, если процесс вокруг Гедевана Попхадзе вовремя не прекратится, ничего не исключено.

«Когда в парламенте образуется кризис, возникнут вопросы в отношении того, кто это вызывает. В чем это выражается – покажет время. Я никогда не буду учитывать мнения тех людей, которые всю свою жизнь держатся за кресло и из-за должности находятся в той или иной политической команды», — заявил Чичинадзе.

По словам депутата, внутри команды есть все ресурсы, чтобы все устаканилось.

«Вчера Гедевану Попхадзе на нравственность и мораль указывали те люди, которым лучше, в первую очередь, заглянуть в свою жизнь. Я имею в виду тех людей, которые дважды устроили Эке Беселия демарш. Я воздержусь от имен, чтобы никого не пропустить. Что значит «находится на грани распада»? Самоочистка и обновление является прекрасным здоровым процессом», — заявил Чичинадзе.






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