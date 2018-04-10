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Маргвелашвили встретился с наследником престола шейхом Мухаммадом бен Зайдом Аль Нахайяном


10.04.2018   16:56
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), встретился с наследником престола шейхом Мухаммадом бен Зайдом Аль Нахайяном.

Как отметил в ходе встречи Георгий Маргвелашвили, Грузия ценит дружбу и тесное сотрудничество с ОАЭ – и в этом плане он готов работать для расширения повестки дня дружественного и позитивного сотрудничества, так как считает, что для развития отношений у стран есть большой потенциал.

«На встрече было отмечено, что наблюдается возрастающая динамика осуществления инвестиций в Грузии со стороны ОАЭ, и местные бизнесмены заинтересованы инвестированием в Грузию, а также увеличились показатели торгового оборота между странами.

Стороны обсудили возможность оформления между Грузией и ОАЭ соглашения о свободной торговле. Было отмечено, что как ОАЭ, так и Грузия представляют собой региональные хабы и усиление и расширение сотрудничества двух региональных, международных центров имеет большое значение», - отмечается в информации, распространенной администрацией президента Грузии.

Вместе с тем, как сообщается, президент Грузии еще раз подчеркнул и выразил беспокойство в связи с шагами, предпринятыми РФ в направлении оккупации территорий Грузии и аннексии Абхазского и Цхинвальского регионов.

Георгий Маргвелашвили, в частности, отметил, что Россия продолжает прибегать к провокационным действиям и участились как факты задержания, так и нарушения прав мирного населения.






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