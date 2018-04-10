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На расследование дела Афгана Мухтарлы нужно время - СГБ


10.04.2018   17:25
Расследовать дело Афгана Мухтарлы прокуратура Грузии сможет по материалам, полученным в результате взаимосотрудничества двух стран, на что нужно определенное время. Об этом заявил заместитель главы Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили.

«Заявление любого представителя нашей службы не должно стать фактором косвенного давления на расследование. У нас могут быть свои догадки. Однако, мы не собираемся оказывать влияние на следствие. Ведомство, которое я представляю, не участвовала в этой «операции». Я исключаю любую связь. Если задан этот вопрос, ответ должен быть в рамках следствия», — заявил Григол Лилуашвили.






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