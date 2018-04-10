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Евростат обнародовал статистику по получению гражданства в странах ЕС


10.04.2018   19:43
Евростат обнародовал статистику по получению гражданства в странах ЕС
Даннобнародовал статистику по получению гражданства в странах ЕС.

Согласно обнародованным статистическим данным, всего по данным на 2016 год гражданство в странах ЕС получили порядка 995 тысяч иностранцев, что больше, чем годом ранее, когда новые документы получила 841 тысяча человек.

Лидируют в списке выходцы из Марокко — свыше 101 тысячи человек. Чаще всего они остаются в Испании, Италии и Франции.

Далее по списку в первой десятке следуют албанцы (67,5 тысячи), выходцы из Индии (41,7 тысячи), Пакистана (32,9), Турции (32,8), Румынии (29,7).

На седьмом месте фигурируют в статистике украинцы – 24,1 тысячи человек. Гражданство они получали в основном в Германии, Румынии и Португалии.

На девятом месте – россияне в количестве 22,4 тысячи человек. Согласно Евростату, паспорта им выдавали чаще всего в Германии (в 21,6% случаев), во Франции (18,3%) и Финляндии (9,1%).

Меньше всего паспортов в ЕС получали в 2016 году выходцы из Сирии, они на последней строчке: 9,3 тысячи. В основном гражданство им предоставляли шведские, немецкие и французские власти, свидетельствует Евростат.

Данные за 2017 год Евростат обнародует в будущем году.






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