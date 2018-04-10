Ильхам и Мехрибан Алиевы осмотрели стенд Грузии на туристической выставке в Баку

10.04.2018 20:46 Национальная администрация туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняла участие в Международной ежегодной туристической выставке.



Стенд Грузии, представленный на выставке осмотрели президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан. На мероприятии присутствовал и генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.



Со стендом Грузии президента Азербайджана ознакомил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.















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