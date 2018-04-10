Меркель обещала учесть интересы Украины при введении «Северного потока-2»

10.04.2018 21:11 Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что запуск газопровода "Северный поток — 2" не состоится без учета интересов Украины как страны-транзитера российского газа.



Об этом Меркель заявила по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине, передает "Радио Свобода".



Для Германии, по словам Меркель, "Северный поток — 2" в первую очередь экономический проект. В то же время Меркель признала, что политические соображения об интересах Украины не менее важны.



В Киеве полагают, что строительство газопровода позволит России оказывать давление на Украину.















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