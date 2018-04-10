США готовят санкции против госдолга и госбанков РФ

10.04.2018 21:12 Конгресс США начали подготовку нового пакета финансовых санкций против России, который радикально ужесточит действующий санкционный режим.

Соответствующий законопроект подготовили демократ Хоакин Кастро и республиканец Майк Тернер. Его текст размещен в единой базе документов нижней палаты американского парламента.

Акт "О солидарности с Великобританией против нарушений России" задуман как ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, "бессовестные попытки правительства РФ нарушать международные законы" и "российскую агрессию" в отношении "экспатов, диссидентов и демократических активистов".



Законопроект требует полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом. Под санкции, согласно документу, попадают долговые бумаги, выпущенные Минфином России, Центробанком или от имени Фонда национального благосостояния, которые имеют срок обращения больше 14 дней.



Он также распространяется на облигации 7 госбанков, которые приравниваются к суверенному долгу: это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ.



Обратной силы проект не имеет: запрещаются лишь операции с бумагами, выпущенными после вступления санкций в силу (спустя 180 дней с момента принятия закона).



Документ также требует ужесточения санкций против самих госбанков: блокируются любые операции с каждой из семи кредитных организаций, включенных в "черный список".



Запрещаются также сделки с их активами (в том числе находящимися в долевой собственности), которые находятся на территории США или контролируются американским юрлицом.



В отличие от предыдущего санкционного закона, которые был принят в августе и также включал возможность санкций в отношении российского госдолга, новый документ значительно жестче.

Согласно CAATSA, Минфину США лишь было поручено рассмотреть возможность запрета на вложения в российские гособлигации. Ведомство в обозначенный срок - за полгода - подготовило доклад, в котором сообщило, что такой шаг нецелесообразен без поддержки со стороны ЕС: если у европейских инвесторов сохранится возможность покупать высокодоходный госдолг РФ, это поставит американские банки и фонды в невыгодное положение.



Новый же документ не допускает альтернатив: президент США "обязан" ввести санкции в случае его принятия, говорится в тексте.



По данным ЦБ, напомним, иностранным инвесторам принадлежит 34% всех облигаций федерального займа на общую сумму 2,27 триллиона рублей. С начала 2016 года нерезиденты вложили в ОФЗ около 20 млрд долларов, купив на рынке больше триллиона рублей.



"Если весь спекулятивный капитал вдруг развернется, то мы будем наблюдать те же события, которые происходили в ноябре-декабре 2014 года", - говорит начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.



Эти опасения реализуются уже сейчас, указывает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. За понедельник и два часа торгов вторника котировки наиболее ликвидных долговых бумаг правительства России рухнули рекордно с января 2016 года. Индекс цен ОФЗ - RGBI - потерял 3 пункта, курс доллара взлетел более чем на 5 рублей: в пятницу торги закрылись на отметке 58,1750 рубля за доллар, а во вторник сделки совершались уже по 63,95 рубля. Курс евро достигал 78,77 рубля.



Этот печальный сценарий повторяется не первый раз: российский валютный рынок накачивают горячим спекулятивным капиталом, надувая пузырь, который лопается, и спекулянты бегут обратно, скупая доллары - так же проходила взрывная девальвация в 1998м, 2008м и 2014м годах, напоминает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.















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