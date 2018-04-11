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В Азербайджане сегодня проводятся президентские выборы
11.04.2018 10:34
Сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. За пост президента страны борются восемь кандидатов.
Оппозиционные партии "Национальный совет", "Партия народного фронта" и "Мусават" бойкотируют выборы.
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев баллотируется на четвертый срок.
Список остальных кандидатов в президенты выглядит следующим образом: Гудрат Гасангулиев ("Народный фронт целостного Азербайджана"), Араз Ализаде (Социал-демократическая партия Азербайджана), Фарадж Гулиев ("Национальное движение возрождения"), Рази Нуруллаев ("Инициативная группа фронтистов"), Хафиз Гаджиев ("Современный Мусават"), Сардар Мамедов (Демократическая партия Азербайджана) и самовыдвиженец Захид Орудж.
Согласно новой Конституции, президент Азербайджана избирается на 7-летний срок. Прежде президент избирался на 5 лет.
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