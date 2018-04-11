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Советник президента США по внутренней безопасности подал в отставку


11.04.2018   10:35
Советник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт уходит в отставку, сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

"Президент благодарен за приверженность Тома безопасности нашей великой страны", — говорится в заявлении Белого дома, которое цитируют журналисты президентского пула.

Белый дом не назвал причину отставки. При этом журналист агентства Блумберг Дженнифер Джейкобсон сообщает, что Боссерт был вынужден уйти по требованию нового советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона, который приступил к своим обязанностям 9 апреля.






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