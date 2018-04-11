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Саакашвили считает, что Иванишвили должен попасть в список санкций США


11.04.2018   11:34
Михеил Саакашвили выступил с речью на политической ассамблее Народной партии Европы. Главное послание лидера "Национального движения" касалось наличия политзаключенных в Грузии.

Экс-президент Грузии считает, что наряду с другими российскими олигархами, которых коснулись санкции США, в список должен попасть грузинский олигарх Бидзина Иванишвили:

"Вам известно, что американцы ввели санкции в отношении руководителя "Газпрома", но частным акционером "Газпрома", главным, является не Миллер, а Бидзина Иванишвили, какая разница между Миллером и Бидзиной Иванишвили, когда Запад уже бьет по "Газпрому"?

У Иванишвили серьезные юридические проблемы во Франции, я знаю это достоверно. Он не может покинуть страну из-за того, что если он уедет заграницу, у него могут возникнуть серьезные проблемы с правоохранительными органами в отличие от меня, поскольку я могу свободно передвигаться, и меня везде хорошо принимают. А также Дерипаска, в отношении которого тоже ввели санкции, это человек, который начиная с 2005 года, финансировал международную прессу против нас, против нашей власти. Все эти сплетни, мерзости которые писали о нас, в том числе финансировал он, и никто никогда не оказал ему сопротивление, а сейчас он сильно получил по зубам. Практически его бизнес империя разрушилась, так что все встает на свое место, в конечном итоге зло терпит поражение, и мы идем в правильном направлении. Мы должны закончить это победой в Грузии в текущем году, удалением Иванишвили в нынешнем году и изменением власти в Грузии, возвращением Грузии на карту, для того, чтобы в Грузии увеличились пенсии, зарплаты, возросли возможности, и мы это действительно можем"- заявил Михеил Саакашвили.







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