Грузия полностью удовлетворяет критерии для признания безопасной страной - посол в Германии

11.04.2018 12:04 Посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили заявляет, что по пояснению министерства внутренних дел Германии, Грузия полностью удовлетворяет критерии, которые установлены для признания страны безопасной.



По словам Хокришвили, министр внутренних дел Германии Стефан Майер сообщает, что представит правительству план, который предусматривает ускоренную процедуру рассмотрения заявок на убежище и этот пакет содержит и предоставления Грузии статуса безопасной страны.



Согласно действующему стандарту в Германии, страна считается безопасной с учетом демократической системы и общей политической обстановки, на основе которой подтверждается, что нет преследования со стороны государства и вместе с тем, оно обеспечивает защиту своих граждан от любых других преследований.



Сам факт того, что удовлетворения заявок о предоставлении убежища из Грузии довольно низок, свидетельствует о том, что ситуация в Грузии с точки зрения прав человека удовлетворяет высокими стандартами демократии.

Однако признание Грузии безопасной страной еще более упростит процедуру рассмотрения заявок о предоставлении убежища и минимизирует сроки обсуждения», — заявил посол Грузии в Германии.















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