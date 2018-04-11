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Глава МИД Грузии представит мероприятия по случаю 100-летия основания Первой Демократической Республики
11.04.2018 12:16
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе представит мероприятия, запланированные по всей Грузии и миру по случаю 100-летия основания Первой Демократической Республики.
Министр будет говорить о мероприятиях в Информационном центре о НАТО и ЕС. Встреча намечена на 11:00.
«Необходимо отметить, что в связи со 100-летним юбилеем Первой Демократической Республики в разных странах мира запланированы свыше 100 культурных мероприятий о Грузии, научных конференций, циклов лекций и газетных статей. В течение всего года дипломатическими представительствами Грузии будут устроены исторические фотовыставки, мероприятия о культуре, традициях и демократическом развитии страны.
100-летие Первой Демократической Республики празднует и грузинская диаспора, проживающая за рубежом. Они примут участие в различных культурных и познавательных мероприятиях.
В связи с юбилейной датой столетия МИД посвятит публичные лекции, выставки исторических экспонатов и цикл открытых дверей внешней политике Первой Демократической Республики. Цель — содействовать научным трудам на эту тему.
Под эгидой министерства, торжественные мероприятия состоятся и в Рабатской крепости, в Самцхе-Джавахети.
Юбилейная дата носит двойную нагрузку для МИД Грузии, так как самому ведомству исполняется 100 лет. В связи с этой датой министерство представит экспозицию Музея дипломатии», — говорится в информации МИД Грузии.
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