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«Freedom House»: Рейтинг демократического прогресса Грузии - 4,68


11.04.2018   12:23
Международная правозащитная организация Freedom House публикует очередной отчет в котором отмечается, что рейтинг демократического прогресса Грузии составляет 4,68 баллов.

В предыдущем отчете, рейтинг Грузии составлял 4,61 баллов, соответственно, рейтинг ухудшился на 0,07 пунктов.

Оценка осуществляется по семибалльной системе, где 1 — лучший рейтинг, а 7 баллов — худший результат.






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