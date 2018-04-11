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«Freedom House»: Рейтинг демократического прогресса Грузии - 4,68
11.04.2018 12:23
Международная правозащитная организация Freedom House публикует очередной отчет в котором отмечается, что рейтинг демократического прогресса Грузии составляет 4,68 баллов.
В предыдущем отчете, рейтинг Грузии составлял 4,61 баллов, соответственно, рейтинг ухудшился на 0,07 пунктов.
Оценка осуществляется по семибалльной системе, где 1 — лучший рейтинг, а 7 баллов — худший результат.
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