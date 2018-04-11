Мерабишвили и Ахалая являются политзаключенными - обращение Саакашвили к депутатам Европарламента

11.04.2018 12:56 Михеил Саакашвили выступил с речью на политической ассамблее самой большой Народной партии Европы. Главное послание лидера "Национального движения" касалось наличия политзаключенных в Грузии.



Экс-президент называет несколько фамилий, в том числе Вано Мерабишвили и Бачо Ахалая. Саакашвили говорит также о вызове Грузии и всего мира, Российской Федерации.



Третий президент Грузии считает, что наряду с другими российскими олигархами, которых коснулись санкции США, в списке должен быть и Бидзина Иванишвили:



"У меня было обращение на политической ассамблее, я говорил о политических заключенных. О Вано Мерабишвили Страсбург достоверно сказал, что он сидит в тюрьме только из-за того, что отказался дать показание против меня, и это имеет большой отзыв. Есть решение Страсбурга о Вано, надеюсь, будет решение Страсбурга о Бачо. Они остаются в абсолютно незаконном заключении, это беззаконие должно закончиться нашими правильными действиями в рамках демократии и закона"- заявил Михеил Саакашвили.

















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