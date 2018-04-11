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В результате реорганизации из министерств были уволены более 200 сотрудников


11.04.2018   13:02
В результате реорганизации в правительстве, из министерств уволено более 200 сотрудников. Первый канал получил данные из нескольких ведомств.

В министерствах экономики и энергетики было предусмотрено 357 штатных единиц, однако после реорганизации количество сотрудников уменьшилось на 56 человек.

В результате объединения министерства иностранных дел и аппарата государственного министра по вопросам евроинтеграции, оптимизировано 77 штатных единиц.

На 80 сотрудников меньше оказалось в объединенном министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Данные о реорганизации не предоставило министерство культуры и спорта.

Что касается экономии средств, ведомства подведут итоги к концу года. Однако в министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов уже заявляют, что экономят миллион лари в виде зарплат.

Законодательный пакет о реорганизации правительства парламент Грузии утвердил в декабре 2017 года. Процесс был завершен в течение трех месяцев.






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