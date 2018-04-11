Следующий раунд встречи с Иванишвили - кого накажет экс-премьер?

11.04.2018 13:14 Председатель фракции "Грузинская мечта" рассказал о процессах в парламентском большинстве. По словам Мамуки Мдинарадзе, у общества сложилось неправильное впечатление о текущих событиях из-за ошибки Гедевана Попхадзе.



Мамука Мдинарадзе сообщил, что были рассмотрены заявления нескольких депутатов. Разговор коснулся дисциплинарного вопроса в отношении них. По его словам, рассмотрения о санкциях не было, но запланированы встречи и консультации с этими депутатами.



Когда и с кем состоится следующий раунд встречи, Мдинарадзе не конкретизировал, но не исключено, что встреча состоится с участием Бидзины Иванишвили.



О противостоянии внутри "Грузинской мечты" откровенно говорит мажоритарный депутат Исани Давид Чичинадзе, который советует депутатам разобраться в ценностях. По его словам, в парламентском большинстве часто идет "не чистая игра", и некоторые договоренности нарушаются.



Касательно вероятности, что часть депутатов "Грузинской мечты" поставит вопрос отставки председателя парламента с должности, представитель правящей партии говорит "Ньюпост", что "должность в парламенте никому не доставалась по наследству", и " ничего не исключено".



Член "Национального форума" и бывший представитель коалиции "Грузинской мечты" Ани Миротадзе не исключает вмешательства Иванишвили.



"Я уверена, что Бидзина Иванишвили примет участие там, где накажут того, кого надо наказать, пригрозят пальцем тому, кому надо пригрозить, а потом будет решено, как надо продолжить сосуществование хотя бы в ближайшем будущем"- заявила Ани Миротадзе.

















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