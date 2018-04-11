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Некоторые молодые депутаты похожи на кукушку, которая кладет яйца в чужое гнездо - Чичинадзе


11.04.2018   14:37
Как считает депутат фракции парламентского большинства Давид Чичинадзе, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе сам в первую очередь нарушил дисциплину, когда раскритиковал заявление премьер-министра. По его словам, в большинстве будет выработана форма принятия депутатами единого решения. Об этом депутат заявил, комментируя заявление Мамуки Мдинарадзе.

«Мамука Мдинарадзе сделал хорошее заявление, возможно, он имел в виду самого себя. У меня сложилось впечатление, что он нарушил дисциплину, критикуя заявление премьер-министра. Это было заявление против премьера. У этих молодых людей сформировалась своя точка зрения. Есть такая птица — кукушка, которая кладет яйца в чужие гнезда, и эти люди очень похожи на кукушку. Сейчас лучше воздержаться от углубления конфронтации. Эти люди интерпретируют результаты вчерашней встречи.

С участием всех депутатов будет разработана форма принятия решений, приемлемая для всех, и если кто-то её нарушит, то придется отвечать за это. Мы постоянно имеем претензии к тому, что принятое в большинстве согласованное решение не исполняется в зале заседаний и имеет место грубое вмешательство. Соглашение, к которому мы придем, будет способствовать отношениям, потому что бумага закрепляет дружбу, и когда она будет у людей на руках, то они будут знать, что не являются ни чьими начальниками», — сказал Давид Чичинадзе.






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