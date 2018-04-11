Глава МИД Швеции призывает усилить давление на Россию

11.04.2018 14:45 Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем считает, что ответственность за факты эскалации сирийского кризиса и использование химического оружия в Сирии возлагается на власти Российской Федерации.



На встрече с немецким коллегой, Вальстрем подчеркнула факт использования химического оружия в сирийском городе Дума, который унес жизни 70 человек.



По ее словам, международное сообщество должно усилить давление на Россию и правительство Сирии.



«Мы снова увидели химическую атаку на сирийских мирных жителей. Мы должны действовать соответственно. Все, кто стоит за этим военным преступлением, должны нести ответственность. Россия уже в одиннадцатый раз наложила вето на резолюцию ООН по Сирии, пять из которых касались использования химического оружия Сирии. Это — ответ на все вопросы», — заявила Маргот Вальстрем.















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