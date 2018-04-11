Количество граждан Грузии обратившихся за предоставлением убежища во Франции в 2017 году увеличилось на 60%

11.04.2018 15:33 В 2017 году количество граждан Грузии обратившихся за предоставлением убежища во Франции составило 1542 человека, что на 60% больше, чем в 2016 году.



Данную информацию распространил офис Защиты беженцев и лиц без гражданства Франции.



В ежегодном отчете ведомства также указано, что по сравнению с 2016 годом значительно возросло число несовершеннолетних (с 224 до 559), которые приехали с родителями и обратились с просьбой о предоставлении убежища.



Как говорится в документе, просители убежища из Грузии чаще всего называют следующие причины – преследование оппозиции, этнические проблемы, действия российских оккупационных сил, нарушение прав сексуальных меньшинств и семейное насилие.















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