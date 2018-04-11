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Freedom House: Возможное задержание Саакашвили усложнит отношения «Грузинской мечты» с Европой и США
11.04.2018 15:36
Судебная система уже давно является «Ахиллесовой пятой» демократической трансформации Грузии, — об этом говорится в отчете международной организации Freedom House о странах, которые находятся на переходном этапе.
Международная организация отмечает, что в последние годы правительство «Грузинской мечты», в основном, отказалось от т.н. политики т.н. восстановления справедливости, целью которой были арест и суд над бывшими высокопоставленными чиновниками, уличенными в коррупции и других преступлениях. Однако власти вновь пытаются осудить бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
«Возможное задержание Саакашвили усложнить отношения «Грузинской мечты» с Европой и США, которые внимательно следят за политикой «восстановления справедливости», в частности с точки зрения политизации судебной системы в Грузии. «Грузинская мечта» уже заслужила справедливую критику от международного сообщества за «избирательное правосудие» и «ведение политической вендетты» в отношении бывших членов правительства», — написано в отчете организации.
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