Freedom House: Грузия частично демократичная страна

11.04.2018 15:43 Международная организация Freedom House оценила уровень развития демократических институтов в странах Центральной и Восточной Европы, а также центральноазиатском регионе. Правозащитники опубликовали очередное (23-е по счету) ежегодное исследование «Страны переходного периода» (Nations in Transit).



Грузия в рейтинге оказалась в категории государств с переходным правительством или гибридным режимом. Эксперты Freedom House оценили демократию в стране в 4,68 балла (1 – больше демократии, 7 – меньше). Авторы доклада, в частности, отмечают, что миллиардер Бидзина Иванишвили ушел с поста премьер-министра, но сохраняет контроль над правящей партией «Грузинская мечта».



«Политическая вендетта Иванишвили и его планы по развитию Тбилиси довлеют над грузинской политикой», – говорится в тексте.



Впрочем, в целом Грузия значительно опережает по уровню демократии соседние страны: Армения получила оценку 5,43, Россия – 6,61, Азербайджан – 6,93. Более того, на постсоветском пространстве лучшие показатели продемонстрировали только три балтийские республики: Эстония (1,82), Латвия (2,07) и Литва (2,36), оказавшиеся в категории консолидированных демократий, а также Украина, на 0,4 балла опередившая Грузию.



Авторы отмечают, что попавшие в доклад страны подвержены риску авторитаризма: Украина, Молдова, Грузия, Армения и Кыргызстан движутся в противоположном направлении, считают правозащитники.



Из стран, входящих в Евросоюз, лучший показатель у Эстонии, а худший – у Румынии (3,46). В целом же в рейтинге Freedom House самый плохой уровень (категория полного авторитаризма) оказался у Туркменистана – 6,96 баллов из 7 возможных.















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