Лидеры ОАЭ и Грузии обсудили развитие двусторонних отношений

11.04.2018 16:12 Лидеры ОАЭ и Грузии провели во вторник переговоры о путях развития двусторонних отношений в области инвестиций, экономики и культуры для достижения интересов обеих стран и их народов.



В переговорах, прошедших в Арабских Эмиратах, приняли участие Его Высочество шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ, и Георгий Маргвелашвили, президент Грузии. На встрече присутствовали заместитель премьер-министра и министр внутренних дел генерал-лейтенант шейх Саиб бен Зайед Аль Нахайян, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в ОАЭ с резиденцией в Эль-Кувейте Роланд Беридзе и ряд официальных лиц ОАЭ и Грузии.



Оба лидера обменялись мнениями относительно последних событий в регионе и во всем мире и подчеркнули, что международное сообщество должно активизировать свои усилия по достижению мира и укрепить концепцию терпимости, диалога и сосуществования.



Шейх Мухаммед сказал Маргвелашвили, что ОАЭ под руководством президента Его Высочества шейха Халифы бин Зайеда Аль Нахайяна стремятся расширить свои отношения с Грузией в области политики, экономики, торговли, культуры и туризма.



Наследный принц Абу-Даби подчеркнул ощутимое развитие отношений ОАЭ и Грузии в течение последних нескольких лет, особенно на экономическом уровне. Он также отметил, что в ближайшие несколько лет произойдет качественный сдвиг в этих отношениях. Маргвелашвили подчеркнул важность дружеских отношений и сотрудничества между ОАЭ и Грузией и приветствовал всестороннее развитие ОАЭ.















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