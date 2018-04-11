Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лидеры ОАЭ и Грузии обсудили развитие двусторонних отношений


11.04.2018   16:12
Лидеры ОАЭ и Грузии провели во вторник переговоры о путях развития двусторонних отношений в области инвестиций, экономики и культуры для достижения интересов обеих стран и их народов.

В переговорах, прошедших в Арабских Эмиратах, приняли участие Его Высочество шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ, и Георгий Маргвелашвили, президент Грузии. На встрече присутствовали заместитель премьер-министра и министр внутренних дел генерал-лейтенант шейх Саиб бен Зайед Аль Нахайян, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в ОАЭ с резиденцией в Эль-Кувейте Роланд Беридзе и ряд официальных лиц ОАЭ и Грузии.

Оба лидера обменялись мнениями относительно последних событий в регионе и во всем мире и подчеркнули, что международное сообщество должно активизировать свои усилия по достижению мира и укрепить концепцию терпимости, диалога и сосуществования.

Шейх Мухаммед сказал Маргвелашвили, что ОАЭ под руководством президента Его Высочества шейха Халифы бин Зайеда Аль Нахайяна стремятся расширить свои отношения с Грузией в области политики, экономики, торговли, культуры и туризма.

Наследный принц Абу-Даби подчеркнул ощутимое развитие отношений ОАЭ и Грузии в течение последних нескольких лет, особенно на экономическом уровне. Он также отметил, что в ближайшие несколько лет произойдет качественный сдвиг в этих отношениях. Маргвелашвили подчеркнул важность дружеских отношений и сотрудничества между ОАЭ и Грузией и приветствовал всестороннее развитие ОАЭ.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Moody's Investors Service отозвало все рейтинги «РусАла»
Президент Грузии в ОАЭ рассказал о инвестиционном потенциале Грузии
Рубль рухнул на новое дно после заявления Трампа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
Белгородские приставы нашли похищенных трёх детей в Абхазии
Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
За похищенного в Абхазии гражданина Турции требуют выкуп в 2 миллиона долларов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии могут приостановить авторизацию телекомпании «НТВ-плюс»
BP продолжит работу для обеспечения долгосрочного будущего добычи нефти и газа в Азербайджане
Freedom House: Армения стоит перед угрозой авторитаризма
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна