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Президент Грузии посмотрел на мир с высоты «Бурдж-Халифы»


11.04.2018   16:44
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты отправился вместе с супругой Макой Чичуа на экскурсию. Культурная программа для главы государства и первой леди включала осмотр достопримечательностей и посещение музеев Дубая и Абу-Даби.

Маргвелашвили и Чичуа, в частности, побывали в самом высоком здании мира – дубайском небоскребе «Бурдж-Халифа», с вершины которого осмотрели город. В книге гостей глава грузинского государства написал, что для него это был впечатляющий опыт, и поблагодарил хозяев за гостеприимство.

В Абу-Даби президентская чета посетила мечеть шейха Зайда, которая входит в десятку самых больших мечетей планеты и способна одновременно вместить 40 тысяч человек.

После посещения жемчужины столицы ОАЭ Георгий Маргвелашвили также оставил комментарий в книге гостей: «Я потрясен вашим грандиозным, изысканным и построенным с огромной любовью святилищем. Эта прекрасная мечеть – ясный пример тому, что и в современном мире можно создавать образцы эпохальной архитектуры».

В рамках культурной программы президент и первая леди посетили в Абу-Даби и местный музей, в котором были представлены и экспонаты, хранящиеся в парижском «Лувре».

"СОВА"





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