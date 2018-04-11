Президент Грузии посмотрел на мир с высоты «Бурдж-Халифы»

11.04.2018 16:44 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты отправился вместе с супругой Макой Чичуа на экскурсию. Культурная программа для главы государства и первой леди включала осмотр достопримечательностей и посещение музеев Дубая и Абу-Даби.



Маргвелашвили и Чичуа, в частности, побывали в самом высоком здании мира – дубайском небоскребе «Бурдж-Халифа», с вершины которого осмотрели город. В книге гостей глава грузинского государства написал, что для него это был впечатляющий опыт, и поблагодарил хозяев за гостеприимство.



В Абу-Даби президентская чета посетила мечеть шейха Зайда, которая входит в десятку самых больших мечетей планеты и способна одновременно вместить 40 тысяч человек.



После посещения жемчужины столицы ОАЭ Георгий Маргвелашвили также оставил комментарий в книге гостей: «Я потрясен вашим грандиозным, изысканным и построенным с огромной любовью святилищем. Эта прекрасная мечеть – ясный пример тому, что и в современном мире можно создавать образцы эпохальной архитектуры».



В рамках культурной программы президент и первая леди посетили в Абу-Даби и местный музей, в котором были представлены и экспонаты, хранящиеся в парижском «Лувре».



"СОВА"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

