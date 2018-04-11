Оппозиционные депутаты зажгли файеры в зале заседаний парламента Армении

11.04.2018 17:07 На сегодняшнем заседании Национального собрания Армении член оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Арарат Мирзоян с трибуны призвал граждан 13 апреля выйти на площадь Свободы в Ереване и там вместе зажечь «факел свободы», а затем зажег файер, который принес с собой, подняв его вверх.



К нему присоединилась депутат той же фракции Лена Назарян, которая также зажгла файеры. Два оппозиционных депутата, представляющих партию «Гражданский договор», в какой-то момент вместе встали у трибуны, держа файеры в поднятых руках. После этого вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заявил, что «похоже, шоу не удалось», и попросил проветрить помещение. После акции депутаты покинули зал заседаний.



Арарат Мирзоян сообщил Радио Азатутюн, что это был абсолютно безвредный дым, и их целью было привлечь внимание к инициативе «Мой шаг». Депутат фракции «Елк» Мане Тандилян, представляющая партию «Просвещенная Армения», сказала, что они заранее не были осведомлены об этой акции, отметив, что это «не по-партнерски». В ответ Мирзоян заявил, что они не были обязаны заранее сообщать о своей акции.



Одна из трех партий, входящих в блок «Елк», «Гражданский договор», проводит кампанию «Мой шаг» против того, чтобы бывший президент Армении Серж Саргсян остался у власти в качестве премьер-министра. 13 апреля инициатива «Мой шаг» планирует провести митинг на площади Свободы в армянской столице.















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