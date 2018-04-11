Оппозиция против переноса зоопарка из Батумского центрального парка

11.04.2018 17:14 На заседании сакребуло Батуми ожесточенный спор вызвал вопрос переноса зоопарка из Батумского центрального парка.



По инициативе мэрии, зоопарк должен перейти на территорию ботанического сада, а оппозиция считает, что вопросом заинтересован Бидзина Иванишвили. По их словам, их подозрения усилились после того, как стало известно, что все расходы берет на себя фонд «Карту».



«Не исключено, что на освободившейся территории будет построены корпуса», — заявил депутат от «Национального движения» Леван Антадзе.



По словам представителя большинства, зоопарк в течение многих лет создавал проблемы населению в центре города, а на месте не удалось создать надлежащие условия для животных.



«Территория, в которой находится зоологический уголок, находится в составе центрального парка. У него есть статус парка и произойдет его развитие, как парка. Другой данности нет. Что касается, сроков, работы довольно объемны и на это уйдет около полутора лет», — ответил оппозиции глава службы мэрии по управлению имуществом.



Территория ботанического сада находится в собственности государства. Сакребуло поддержало инициативу о переносе зоопарка. В постановлении говорится, что в Грузии не были найдены проектировщики и специалисты, поэтому привлечение иностранных специалистов и все работы полностью профинансирует фонд «Карту».















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