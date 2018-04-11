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Каха Каладзе провел встречу с мэром Иерусалима
11.04.2018 17:32
Мэр Тбилиси Каха Каладзе провел встречу с мэром Иерусалима Ниром Баркатом.
По информации пресс-службы тбилисской мэрии, на встрече была подчеркнута позитивная динамика двустороннего сотрудничества, важность 25-ти лет дипломатических отношений Грузии и Израиля и обмене опытом в разных сферах.
Нир Баркат поблагодарил Каладзе за визит и высказал готовность способствовать углублению сотрудничества между Тбилиси и Иерусалимом. По его словам, у Грузии есть настоящий друг в лице Израиля и важно развивать многовековые отношения, которые существуют между народами двух стран.
На встрече речь зашла о вопросах сотрудничества в разных сферах, в том числе и туризме. Особое внимание было обращено на существующий потенциал экономических и бизнесотношений. Стороны высказали желание, в ближайшем будущем провести совместный бизнесфорум.
Каха Каладзе поблагодарил мэра Иерусалима за радушный прием и отметил важность обмена опытом с муниципалитетом Иерусалима по направлению развития муниципальных сервисов и новых технологий.
Столичный мэр находится с рабочим визитом в Израиле вместе с делегацией парламента.
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