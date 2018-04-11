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Гаагский трибунал отменил оправдательный приговор сербскому радикалу Воиславу Шешелю


11.04.2018   19:24
Гаагский трибунал отменил оправдательный приговор лидеру Сербской радикальной партии Воиславу Шешелю. Об этом сообщает Reuters.

Шешеля обвиняли в преступлениях против человечности и военных преступления. сдался Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ) в феврале 2003 года. Суд оправдал его в 2016 году, но приговор был оспорен.

11 апреля Шешель был приговорен к 10 годам лишения свободы, но ему не придется отбывать срок, так как он уже провел под стражей 12 лет.

Сам Воислав Шешель назвал приговор противоправным: «Они не могли вынести обвинительный приговор после оправдательного. Они могли или подтвердить первоначальный приговор, или отменить его и вернуть дело на новый процесс. В данном случае они допустили нечто, что недопустимо в англосаксонском праве».






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