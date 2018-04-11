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Freedom house: В индексе свободы СМИ позиция Грузии несколько ухудшилась


11.04.2018   19:33
Согласно отчету международной организации Freedom house, в индексе свободы СМИ позиция Грузии несколько ухудшилась.

В отчете сказано, что в контексте свободы СМИ Грузия получила 4,25 очков. Следует отметить, что в 2015-2017 годы очки Грузии составляли 4,00.

"Ухудшение позиции связано с событиями в Общественном вещателе, в частности с политизацией редакции, а также давлением на независимую (критическую) телекомпанию "Рустави 2", а также консолидацией между владельцами про-властных телекомпаний"- сказано в отчете.

В организации считают, что с назначением на должности генерального директора ОВ Василия Маглаперидзе связано закрытие политических передач на канале. В отчете также говорится, что Василь Маглаперидзе работал на канале, принадлежащем бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили.

В то же время во Freedom house говорят, что в целом в Грузии плюралистическая медиа среда.







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