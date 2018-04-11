Каладзе уверяет в законности решения по «C.T.Park»

11.04.2018 20:00 В рамках визита в Израиль, мэр Тбилиси Каха Каладзе дал интервью местному информационному агентству Walla.



Наряду с другими вопросами, журналист агентства поинтересовался проблемой паркинга в Тбилиси и разрывом соглашения с компанией «C.T.Park».



«За последние годы в Тбилиси значительно увеличилось количество автомобилей, соответственно, налицо проблема парковки. Решение, принятое в отношении «C.T.Park», является абсолютно законным, так как компания нарушала условия договора.



Сами руководители компании говорят, насколько популярным шагом является разрыв соглашения с «C.T.Park», чем фактически подтверждают, что в населении было недовольство в отношении их работы. Однако разрыв соглашения не имеет ничего общего с популярностью вопроса, ко всем вопросам мы подходим с правовой точки зрения.



Мы не раз говорили, что наши двери открыты, и мы приветствуем добросовестных инвесторов. Вместе с тем, существует закон и все инвесторы обязаны подчиняться ему, и выполнять обязанности, взятые на себя соглашением», — заявил Каха Каладзе в разговоре с журналистом.















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