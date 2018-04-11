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Каладзе уверяет в законности решения по «C.T.Park»


11.04.2018   20:00
В рамках визита в Израиль, мэр Тбилиси Каха Каладзе дал интервью местному информационному агентству Walla.

Наряду с другими вопросами, журналист агентства поинтересовался проблемой паркинга в Тбилиси и разрывом соглашения с компанией «C.T.Park».

«За последние годы в Тбилиси значительно увеличилось количество автомобилей, соответственно, налицо проблема парковки. Решение, принятое в отношении «C.T.Park», является абсолютно законным, так как компания нарушала условия договора.

Сами руководители компании говорят, насколько популярным шагом является разрыв соглашения с «C.T.Park», чем фактически подтверждают, что в населении было недовольство в отношении их работы. Однако разрыв соглашения не имеет ничего общего с популярностью вопроса, ко всем вопросам мы подходим с правовой точки зрения.

Мы не раз говорили, что наши двери открыты, и мы приветствуем добросовестных инвесторов. Вместе с тем, существует закон и все инвесторы обязаны подчиняться ему, и выполнять обязанности, взятые на себя соглашением», — заявил Каха Каладзе в разговоре с журналистом.






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